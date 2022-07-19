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Пляжный комплекс с бассейнами будет построен в Красноярске на острове Молокова

Главная Общество
Красноярск
12:45 19 Июля 2022
благоустройство, администрация, красноярск, город
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В Красноярске на острове Молокова вдоль берега появится новое общественное пространство для отдыха с пляжным комплексом. Проект будет реализован в течение нескольких лет. В мэрии Красноярска заявили, что первые подготовительные работы под патронажем агентства по туризму Красноярского края стартуют на текущей неделе.

Заказчиком работ выступает МАУ «Центр спортивных клубов», подрядчиком стала компания «Стройсервис-2000». До 1 ноября этого года подрядная организация должна провести несколько видов работ на площади 83 тысячи кв. м. Так, специалистам предстоит убрать ветхие деревья, перенести электроподстанции, уложить электросети, водопровод, обустроить парковку на 200 автомобилей и подготовить площадку под строительство павильонов для переодевания. Также подрядчик озеленит территорию, высадив свыше 800 деревьев и кустарников.

В следующем году также запланировано обустройство душевых, зоны отдыха, площадок для детей и спорта. По словам руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерия Черноусова, на территории будут проложены дорожки для комфортных прогулок и созданы места для отдыха. Добавим, что на острове Молокова планируется строительство пляжного комплекса с бассейнами.

Фото: admkrsk.ru

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