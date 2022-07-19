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Дизайнеров и модельеров из Красноярского края приглашают на конкурс «Сибирские бренды»

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Красноярск
12:05 19 Июля 2022
красноярск, конкурс, дизайн, сибирь, мода
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Дизайнеры и модельеры из Красноярского края могут представить свои работы на конкурсе моды и дизайна «Сибирские бренды». Победители представят Россию на одном из международных конкурсов молодых дизайнеров. 

Всего в конкурсе шесть номинаций:

  • «Тренды» – коллекция должна отражать актуальные модные тенденции;
  • «Повседневный дизайн» – коллекция должна подходить для массового производства;
  • «Свой взгляд» – в коллекции важно художественное переосмысление этнических образов и народно-художественных промыслов;
  • «Аксессуары» – создание авторских аксессуаров;
  • «Fashion Фото» – фотографии индустрии моды;
  • «Fashion Иллюстрация» – эскизы и иллюстрации коллекций одежды и аксессуаров.

Конкурс пройдёт в двух возрастных категориях: «Fashion Старт» (от 14 до 35 лет) и «Fashion Проф» (от 18 до 35 лет). Для участия представителям креативных индустрий не обязательно иметь профильное образование. Заявки принимаются на сайте sibbrands.ru до 15 августа. Для этого нужно создать личный кабинет, заполнить анкету, приложить портфолио, описание концепции, фотографии и скан-копии эскизов. Участвовать можно в двух номинациях, но проекты должны быть разными.

Вначале все поступившие заявки оценит экспертное жюри и до 31 августа выберет 50 полуфиналистов. В сентябре отобранные участники создадут одну модель из коллекции и представят её на публичной защите. По итогам определятся 10 финалистов, которые получат финансовую поддержку на создание коллекций в одной из четырёх номинаций. Так, участники номинаций «Тренды», «Повседневный дизайн», «Свой взгляд» получат по 30 000 рублей, для номинации «Аксессуары» предусмотрено по 10 000 рублей. Победителей объявят 26 ноября.

Конкурс проводит Сибирский институт развития креативных индустрий и молодёжный центр «Новые имена».

Фото: © пресс-служба Сибирского института развития креативных индустрий

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