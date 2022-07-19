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Житель Минусинска получил 16 лет колонии за убийство и покушение на убийство 2 человек

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Красноярск
13:00 19 Июля 2022
следователи, суд, в красноярском крае, убийство, преступление
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В Красноярском крае был вынесен вердикт 45-летнему жителю Минусинска, который три года назад совершил убийство человека и покушение на убийство двух человек. В ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия заявили, что все произошло зимой 2019 года. Все началось с того, что 4 работника фирмы, занимающейся лесозаготовкой, устроили застолье в жилом вагончике. В ходе застолья между мужчинами случился конфликт, который перерос в драку.

Спустя какое-то время трое мужчин легли спать, а подсудимый дождался, когда все уснут и разлил бензин. После этого злоумышленник поджег его и сбежал. Двое мужчин смогли выбежать из вагончика, а 39-летний мужчина погиб. В понедельник, 18 июля, Красноярский краевой суд приговорил к 16 годам и двум месяцем колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года.


Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

 

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