Студентка Красноярского аграрного техникума Яна Перехрест победила в главном туристическом конкурсе России

Студентка Красноярского аграрного техникума стала победителем конкурса «Мастера гостеприимства». Яне Перехрест 20 лет, после окончания техникума девушка хочет получить высшее образование, заниматься организацией событийного туризма, а также реализовать проект, представленный её командой на конкурсе.

«Я уже второй год участвую в разных проектах от платформы «Россия – страна возможностей», но на туристический конкурс попала впервые. Здесь я нашла себя и хочу посоветовать другим ребятам не стесняться и не бояться!», – отмечает Яна.

Финал конкурса прошёл в Иркутске. В нём участвовали 92 конкурсанта из 47 регионов России от 18 лет 35 лет. Перед участниками стояли две задачи: решить кейс по модернизации территории в посёлке Листвянка и защитить свои авторские социально ориентированные проекты в рамках грантового конкурса Росмолодёжи.

По итогам определись 20 финалистов. Все они получат гранты на реализацию своих креативных туристических идей, смогут пройти стажировки, получат предложения по трудоустройству, смогут стать участниками программы наставничества, а также получить организационную и медийную поддержку своих проектов.

Отметим, что отбор проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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