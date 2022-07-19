Какие фрукты лучше всего покупать в июле посоветовали красноярцам в Роспотребнадзоре

В летний период на полках магазинов Красноярского края всегда лежит множество разнообразных фруктов. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора решили рассказать, какие фрукты лучше всего покупать жителям края в июле.

По словам экспертов, главными фруктами этого месяца являются нектарины, абрикосы и персики. В ближайшее время к ним присоединятся сливы. Кроме того, скоро стартует сезон российских яблок – антоновка, белый налив и мельба.

При покупке абрикосов стоит обратить внимание на то, чтобы они были крупными с оранжевым оттенком. Это означает, что плоды спелые. Лучшим сортом абрикосов считают шалах. Что касается нектаринов, то специалисты советуют приобрести плоды сорта Розовая принцесса из Узбекистана. Они отличаются тонкой кожицей, ярко-бордовым цветом и сладким вкусом.

Фото: ukrsn.ru