19 июля
Красноярск
погода +19 °C
56.56
 
€ 57.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Какие фрукты лучше всего покупать в июле посоветовали красноярцам в Роспотребнадзоре

Главная Общество
Красноярск
12:15 19 Июля 2022
роспотребнадзор, в красноярском крае, фрукты, лето
версия для печати Ico_print

В летний период на полках магазинов Красноярского края всегда лежит множество разнообразных фруктов. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора решили рассказать, какие фрукты лучше всего покупать жителям края в июле.

По словам экспертов, главными фруктами этого месяца являются нектарины, абрикосы и персики. В ближайшее время к ним присоединятся сливы. Кроме того, скоро стартует сезон российских яблок – антоновка, белый налив и мельба.

При покупке абрикосов стоит обратить внимание на то, чтобы они были крупными с оранжевым оттенком. Это означает, что плоды спелые. Лучшим сортом абрикосов считают шалах. Что касается нектаринов, то специалисты советуют приобрести плоды сорта Розовая принцесса из Узбекистана. Они отличаются тонкой кожицей, ярко-бордовым цветом и сладким вкусом.

Фото: ukrsn.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Красноярском водохранилище повстречали семью барсуков

На Красноярском водохранилище повстречали семью барсуков

19 Июля 2022 г.
Вместо побега зверьки отпугнули от себя людей
Новости Красноярска: За полгода в Центральном районе Красноярска выписали штрафов на 454 тысячи рублей

За полгода в Центральном районе Красноярска выписали штрафов на 454 тысячи рублей

19 Июля 2022 г.
Больше всего протоколов составили за парковку на газонах
Новости Красноярска: В Кузбассе сын экс-чиновника лишился недвижимости из-за неподтвержденных доходов

В Кузбассе сын экс-чиновника лишился недвижимости из-за неподтвержденных доходов

19 Июля 2022 г.
Квартира была куплена за 4,4 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярец Данила Поворов выиграл золото Всероссийского турнира по боксу

Красноярец Данила Поворов выиграл золото Всероссийского турнира по боксу

19 Июля 2022 г.
Участниками турнира стали боксеры из 20 регионов России
Новости Красноярска: Житель Минусинска получил 16 лет колонии за убийство и покушение на убийство 2 человек

Житель Минусинска получил 16 лет колонии за убийство и покушение на убийство 2 человек

19 Июля 2022 г.
Также подсудимого приговорили к 1,5 года ограничения свободы
Новости Красноярска: Пляжный комплекс с бассейнами будет построен в Красноярске на острове Молокова

Пляжный комплекс с бассейнами будет построен в Красноярске на острове Молокова

19 Июля 2022 г.
Проект планируют реализовать в течение нескольких лет
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

18 Июля 2022 г.
Тело мужчины было найдено 17 июля
Новости Красноярска: Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

16 Июля 2022 г.
В отношении молодого шофера "ВАЗа" составили несколько административных протоколов
Новости Красноярска: В Красноярске 5 мужчин застряли на катере посреди Енисея

В Красноярске 5 мужчин застряли на катере посреди Енисея

15 Июля 2022 г.
Катер застрял ниже острова Отдыха
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru