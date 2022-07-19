На дорогах Красноярска поймали еще 22 неплательщика

На дорогах красноярского края поймали ещё 22 неплательщика. Как сообщили в пресс-службе ФССП, автовладельцы накопили долгов на сумму более 1,3 млн рублей. Пятеро водителей оплатили задолженность на месте.

Так 42-летний владелец Nissan Wingroad погасил кредитный долг в 175 тысяч рублей. Владелец Subaru Tribeca заплатил штрафы ГИБДД на сумму 24 тысячи рублей. Ещё три должника заплатили 35 тысяч рублей штрафов и налогов. Правда, одному из них всё же пришлось расстаться со своим BMW, ведь у мужчины при себе не было водительских прав.

Один из автовладельцев лишился своего Honda CR-V из-за неуплаты 700 тысяч рублей алиментов на содержание 8-летней дочери. Если автовладельцы не выплатят долг в течение 10 дней, транспортные средства продадут на торгах, а деньги направят на погашение задолженностей.

Напомним, с 2014 года судебные приставы имеют право наложить арест на машину, если долг её владельца превышает 3 тысячи рублей.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов