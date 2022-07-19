В Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт open talk в рамках проекта «Родом из Омска» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 19 июля, в 11:30 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт open talk в рамках проекта «Родом из Омска». Проект посвящён местным брендам – производителям и предпринимателям, определяющим экономический облик города и региона.

Участники:

- Александра Козулина – проректор по внешним связям и молодёжной политике ОмГТУ;

- Полина Гусева – дизайнер, основатель локального бренда одежды FORMABLACK, совладелица магазина омских брендов "Теплица" (ТЦ "МЕГА Омск");

- Марина Бутенко, дизайнер по трикотажу, сооснователь бренда MB nanowear;

- Кирилл Самодинский - руководитель департамента проектной деятельности Министерства экономики Омской области;

- Елена Харламова – дизайнер, основатель бренда "ПростоШапка".

Посмотреть трансляцию можно здесь.