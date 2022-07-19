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В Красноярском крае готовят третий пакет мер поддержки региональной экономики

Главная Общество
Красноярск
11:15 19 Июля 2022
правительство, в красноярском крае, власти, экономика
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На данный власти Красноярского края работают над третьим пакетом мер поддержки региональной экономики. Данная информация была озвучена на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики края, председателем которого является глава Красноярского края Александр Усс.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в рамках заседания состоялось обсуждение социальной-экономической ситуации в крае, сложившейся в настоящее время. Также предметом обсуждения стала эффективность реализации ранее принятых мер по поддержке экономики. Министр экономики края Анна Гарнец заявила, что основные решения, зафиксированные в первом и втором пакетах мер поддержки, в основном ориентированы на сектор малого и среднего бизнеса, который является наиболее уязвимым в сложившейся ситуации.

Также министр рассказала, что за счет принятия мер поддержки количество субъектов МСП продолжает расти. Так, с начала текущего года, их численность выросла практически на три тысячи. Кроме того, на четыре тысячи человек выросла численность людей, которые работают в секторе МСП.

«Более чем на 19 тысяч человек стало больше самозанятых», - сообщила Анна Гарнец.

Добавим, что первый пакет мер поддержки приняли в марте этого года, а второй в апреле. Сейчас власти работают над третьим пакетом.

Фото: Александр Черных / krskstate.ru

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