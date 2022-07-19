19 июля
Красноярск
погода +19 °C
56.56
 
€ 57.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярской краевой больнице за пять лет пересадили 158 донорских органов

Главная Общество
Красноярск
11:30 19 Июля 2022
красноярск, больница
версия для печати Ico_print

За пять лет в медики Красноярской краевой больницы за пять лет пересадили 158 донорских органов. На прошлой неделе в честь доноров на территории больницы высадили саженцы хвои, дав начало Аллее жизни.

В 2021 году врачи сделали три пересадки сердца, восемь – печени и 16 – почек. Чтобы каждый орган прижился, идёт длительная подготовка пациента. Сейчас подобной операции ждут 90 пациентов.

«На каждого пациента из листа ожидания мы заводим специальный паспорт „паспорт“. И когда появляется донор, то все их показатели, сравниваются. Таким образом, мы понимаем, подходит ли этот орган данному пациенту. Подбор порой бывает довольно сложным», — объяснил главный врач ККБ Егор Корчагин.

Донорами чаще всего выступают те, чей мозг уже мёртв, а значит, погибла и личность. Такое может произойти, даже когда сердце ещё не остановилось. Процедуру проводят исходя из презумпции согласия. Если человек при жизни не выразил свою волю и если в случае его смерти родственники не против, то никаких препятствий для донорства нет. Несовершеннолетний может стать донором только в случае согласия его родителей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Красноярском водохранилище повстречали семью барсуков

На Красноярском водохранилище повстречали семью барсуков

19 Июля 2022 г.
Вместо побега зверьки отпугнули от себя людей
Новости Красноярска: За полгода в Центральном районе Красноярска выписали штрафов на 454 тысячи рублей

За полгода в Центральном районе Красноярска выписали штрафов на 454 тысячи рублей

19 Июля 2022 г.
Больше всего протоколов составили за парковку на газонах
Новости Красноярска: В Кузбассе сын экс-чиновника лишился недвижимости из-за неподтвержденных доходов

В Кузбассе сын экс-чиновника лишился недвижимости из-за неподтвержденных доходов

19 Июля 2022 г.
Квартира была куплена за 4,4 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярец Данила Поворов выиграл золото Всероссийского турнира по боксу

Красноярец Данила Поворов выиграл золото Всероссийского турнира по боксу

19 Июля 2022 г.
Участниками турнира стали боксеры из 20 регионов России
Новости Красноярска: Житель Минусинска получил 16 лет колонии за убийство и покушение на убийство 2 человек

Житель Минусинска получил 16 лет колонии за убийство и покушение на убийство 2 человек

19 Июля 2022 г.
Также подсудимого приговорили к 1,5 года ограничения свободы
Новости Красноярска: Пляжный комплекс с бассейнами будет построен в Красноярске на острове Молокова

Пляжный комплекс с бассейнами будет построен в Красноярске на острове Молокова

19 Июля 2022 г.
Проект планируют реализовать в течение нескольких лет
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

16 Июля 2022 г.
В итоге "потеряшки" сами не вышли на связь
Новости Красноярска: В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

19 Июля 2022 г.
Одна полоса на 624 км трассы Р-255 «Сибирь» перекрыта
Новости Красноярска: В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

18 Июля 2022 г.
Тело мужчины было найдено 17 июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru