В Красноярской краевой больнице за пять лет пересадили 158 донорских органов

За пять лет в медики Красноярской краевой больницы за пять лет пересадили 158 донорских органов. На прошлой неделе в честь доноров на территории больницы высадили саженцы хвои, дав начало Аллее жизни.

В 2021 году врачи сделали три пересадки сердца, восемь – печени и 16 – почек. Чтобы каждый орган прижился, идёт длительная подготовка пациента. Сейчас подобной операции ждут 90 пациентов.

«На каждого пациента из листа ожидания мы заводим специальный паспорт „паспорт“. И когда появляется донор, то все их показатели, сравниваются. Таким образом, мы понимаем, подходит ли этот орган данному пациенту. Подбор порой бывает довольно сложным», — объяснил главный врач ККБ Егор Корчагин.

Донорами чаще всего выступают те, чей мозг уже мёртв, а значит, погибла и личность. Такое может произойти, даже когда сердце ещё не остановилось. Процедуру проводят исходя из презумпции согласия. Если человек при жизни не выразил свою волю и если в случае его смерти родственники не против, то никаких препятствий для донорства нет. Несовершеннолетний может стать донором только в случае согласия его родителей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков