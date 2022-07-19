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Гроза и порывистый ветер нагрянут в Красноярск 19 июля

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Красноярск
10:20 19 Июля 2022
погода, непогода, красноярск
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В Красноярске во вторник, 19 июля, вновь испортятся погодные условия. Специалисты Гидрометцентра отмечают, что в городе будет облачная погода с прояснениями, ожидается кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать 14-20 м/c.

В этой связи спасатели просят красноярцев соблюдать правила безопасности при грозе и не находиться рядом с водоемами, не трогать предметы из металла. По возможности отключать электрические приборы. Кроме того, при сильных порывах ветра следует остерегаться плохо закрепленных конструкций, линий электропередач и деревьев.

Фото: Никита Алексеев

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