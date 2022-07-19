В посёлке Запасной Имбеж Партизанского района укладывают асфальт

В посёлке Запасной Ибедж в этом году отремонтируют сразу три участка дороги. На эти цели выделено 55,5 млн рублей.

Сообщается, что первые два участка почти закончены. Дорожникам осталось отсыпать обочины, нанести разметку и установить знаки. Следующий участок – это продолжение улицы Партизанской. Здесь покрытие из щебня заменят на асфальт, отремонтируют автобусную остановку, появится новые пешеходные переходы и автопавильоны.

Завершится работа на участке автодороги Уяр – Запасной Имбеж, который проходит по улице Центральной. Здесь также появится асфальтовое покрытие, отсыпят и укрепят обочины, отремонтируют автобусные остановки и обустроят искусственные неровности. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в августе.

В этом сезоне в Красноярском крае отремонтируют порядка 300 км региональных и межмуниципальных дорог. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 3,5 млрд рублей.

Фото: © krskstate.ru/