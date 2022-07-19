23-летнюю красноярку будут судить за обман 4-х человек более чем на 2 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанет 23-летняя девушка, которую обвиняют в совершении мошенничества. Как рассказали в краевой прокуратуре, следователи полагают, что с января 2020 года по осень прошлого года злоумышленница публиковала на сайте известного интернет-сервиса и в чатах многоквартирных домов объявления о продаже быттехники, мебели и продуктов по низкой цене.

Получив деньги от покупателей, обвиняемая присваивала их себе, а затем тратила на собственные нужды. В результате от противоправных действий красноярки пострадали четыре красноярца. Общий ущерб составил свыше 2 млн рублей. Один из пострадавших жителей Красноярска, заказавший у обвиняемой шкаф, перевел ей свыше 1,7 млн рублей. Для этого мужчина заложил машину и два жилых помещения. Отметим, что девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости