Авиарейсы из Красноярска в Абакан запустят с 22 июля

Жители Красноярского края и краевого центра уже на этой неделе смогут добраться до столицы Хакасии с помощью прямого авиарейса. В пресс-службе воздушной гавани Красноярска сообщили, что компания S7 Airlines решила возобновить авиарейсы до Абакана.

Полеты начнутся уже в эту пятницу, 22 июля. Планируется, что авиарейсы будут совершаться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит от 50 минут до 1 часа 5 минут. Стоимость полета в одну сторону – от 2,2 тысяч рублей. Туда – обратно – от 4,4 тысяч рублей.

Фото: © Владимир Сергеев / РИА Новости