Продавец не хотел возвращать жителю Канска всю сумму за испорченное мясо

В Красноярском крае житель Канска приобрел в магазине упаковку копченого мяса с нормальным сроком годности. В этот же день потребитель нарезал мясо, съел несколько кусков и понял, что от мясного продукту исходит кислый запах, а также вкус мяса оказался непривычным.

Потребитель обратился к продавцу для того, чтобы вернуть деньги за товар, однако он удержал часть суммы, объяснив это тем, что житель Канска съел часть мяса. После обращения в краевое Управление Роспотребнадзора жителю Канска вернули всю сумму.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости