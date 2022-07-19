В Красноярске завершаются ремонтные работы на улице Пограничников

В Красноярске подходят к концу ремонтные работы на улице Пограничников. Мэр города Сергей Еремин в своих соцсетях отметил, что специалисты уже выполнили весь комплекс работ на этой улице. Осталось только нанести разметку и установить дорожные знаки.

Также глава города сообщил, что на Маерчака сейчас проводятся работы по капремонту. Проезжая часть будет расширена до четырех полос, обновлена ливневая канализация, а где-то ее построят с нуля. Работы стартовали и на Абытаевской. Там также будет проведен капремонт и обустроена ливневка.

По словам Сергея Еремина, на Красной Армии и прилегающих улицах будет отремонтировано около 1,5 км. На некоторых участках работы завершились, а на остальных по-прежнему продолжаются.

Фото: t.me/eremin_krsk