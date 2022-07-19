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В Красноярске затопило улицу Урванцева из-за порыва трубопровода

Главная Общество
Красноярск
09:05 19 Июля 2022
город, красноярск, вода, сгк
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В Красноярске в понедельник, 18 июля, затопило улицу Урванцева. Произошло это из-за порыва трубы во время гидравлических испытаний. В соцсетях СГК заявили, что на данный момент порыв уже локализован и вода откачена. Напоминанием потопа являются лишь лужи, оставшиеся на перекрестке с 9 Мая.

Также стало известно, что температура воды в теплосетях во время профилактики составляет не более +40 градусов. При этом она может размыть грунт и привести к провалам асфальта. Однако на Урванцева удалось избежать разрушения рельефа.

Скриншот: t.me/sgk_krsk

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