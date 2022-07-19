Футболистки «Енисея» сыграют с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

Игроки женской футбольной команды «Енисей» из Красноярска сыграли в 1/8 финала Кубка России. Красноярки встретились с соперницами из «Новосибирска» на стадионе «Спартак».

Игра, состоявшаяся 18 июля, завершилась победой «Енисея» и девятью забитыми мячами. Так, футболистки из Красноярска забили в ворота соперниц 6 голов. Игроки новосибирской команды отличились трижды, однако для победы им этого не хватило. В составе «Енисея» хет-триком отметилась Валентина Жукова. Таким образом, ЖФК «Енисей» проходит в 1/4 финала Кубка России и сыграет с московским ЦСКА.

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