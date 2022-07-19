Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

На форуме ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае строят комфортабельное жилище для гостей.
Об этом пишут на telegram-канале НЕМАКСИМ.
По информации канала, в краевом правительстве обсуждали перевод «Бирюсы» в круглогодичный формат и губернатор Красноярского края поддержал предложение по строительству новых домиков.
Глава краевой молодёжки Денис Антонов также высказал своё мнение на этот счёт.
— Обновив инфраструктуру лагеря, край получит объект круглогодичного использования: летом для проведения форума «Бирюса», весной-осенью для проведения других выездных молодежных мероприятий. Электроотопление позволит использовать лагерь и зимой, что сделает его полноценным туристическим объектом, — говорит Руководитель агентства молодежной политики.
Ниже публикуем фотографии красивейших и комфортабельных домиков, в которые планируют заселять гостей ТИМ «Бирюса».
Напомним, что ранее sibnovosti.ru сообщали об открытии первой смены форума ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае, на открытие которого с приветственным словом приехал губернатор края Александр Усс. Всероссийское событие проходит в очном формате, впервые после коронавирусных ограничений.
Фото: Александр Жуковец, Андрей Максимов для НКК