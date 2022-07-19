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Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

Главная Общество
Красноярск
08:06 19 Июля 2022
общество, в красноярском крае, красноярск, молодежь, строительство, форум, бирюса
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На форуме ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае строят комфортабельное жилище для гостей. 

Об этом пишут на telegram-канале НЕМАКСИМ. 

Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

По информации канала, в краевом правительстве обсуждали перевод «Бирюсы» в круглогодичный формат и губернатор Красноярского края поддержал предложение по строительству новых домиков

Глава краевой молодёжки Денис Антонов также высказал своё мнение на этот счёт. 

— Обновив инфраструктуру лагеря, край получит объект круглогодичного использования: летом для проведения форума «Бирюса», весной-осенью для проведения других выездных молодежных мероприятий. Электроотопление позволит использовать лагерь и зимой, что сделает его полноценным туристическим объектом, — говорит Руководитель агентства молодежной политики.

Ниже публикуем фотографии красивейших и комфортабельных домиков, в которые планируют заселять гостей ТИМ «Бирюса».

Красноярский форум «Бирюса» могут перевести в круглогодичный формат

Напомним, что ранее sibnovosti.ru сообщали об открытии первой смены форума ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае, на открытие которого с приветственным словом приехал губернатор края Александр Усс. Всероссийское событие проходит в очном формате, впервые после коронавирусных ограничений.

Фото: Александр Жуковец, Андрей Максимов для НКК

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