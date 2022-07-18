Подозреваемую в убийстве мужчины пенсионерку из Ачинска заключили под стражу

В Красноярском крае следователи продолжают вести расследование уголовного дела, фигуранткой которого является 60-летняя жительница Ачинска, подозреваемая в убийстве.

Как рассказали в ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия, суд принял решение заключить пенсионерку под стражу на два месяца. В ближайшее время ей предъявят обвинение. Следователи считают, что заочным решением в прошлом году квартиру злоумышленницы выставили на торги за долги по кредитам. Потерпевший купил квартиру осенью того же года и позволил подозреваемой там жить.

В субботу этого года, 16 июля, днем пенсионерка встретилась с мужчиной, чтобы попросить его позволить ей пожить в квартире подольше. Находясь в салоне Toyota Camry, женщина кухонным ножом ударила потерпевшего два раза в грудь и один раз в шею из-за неприязни, вызванной нежеланием съезжать из квартиры. Отметим, что впоследствии мужчина скончался.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости