24-летний пьяный красноярец на тонированной Mazda попытался скрыться от инспекторов ДПС

В Красноярске сотрудники ГИБДД подвели итоги масштабной профилактической акции «Нетрезвый водитель». За минувшие выходные на дорогах краевого центра было задержано более 40 пьяных автомобилистов. При этом девять из них были лишены права управления автомобилем или не имели водительского удостоверения. Девяти задержанным водителям грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

В ГИБДД России по Красноярскому краю рассказали, что в ходе преследования им удалось задержать нетрезвого водителя. Так, в прошлую субботу в утренние часы автоинспекторы увидели затонированную Mazda, водитель которой пересек двойную сплошную на Железнодорожников и обогнал внедорожник, выехав на встречку.

Несмотря на требования инспекторов ДПС остановиться, водитель иномарки попытался скрыться. Во время погони злоумышленник неоднократно грубо нарушил ПДД, подвергнув опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Водителя удалось задержать на улице Ладо Кецховели. Им оказался 24-летний нетрезвый красноярец, у которого обнаружили 1,01 мг/л. В отношении красноярца составили протокол за езду в нетрезвом виде и 12 административных материалов, среди которых три проезда перекрестка на красный, шесть выездов на встречку, а также за непредоставление преимущества пешеходу и управление машиной с тонировкой на передних стеклах. Автомобилисту грозит крупный денежный штраф и лишение водительских прав минимум на 1,5 года.

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