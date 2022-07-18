18 июля
Красноярск
погода +19 °C
57.83
 
€ 57.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

24-летний пьяный красноярец на тонированной Mazda попытался скрыться от инспекторов ДПС

Главная Общество
Красноярск
16:40 18 Июля 2022
гибдд, пдд, нарушения, город, красноярск, водитель
версия для печати Ico_print

В Красноярске сотрудники ГИБДД подвели итоги масштабной профилактической акции «Нетрезвый водитель». За минувшие выходные на дорогах краевого центра было задержано более 40 пьяных автомобилистов. При этом девять из них были лишены права управления автомобилем или не имели водительского удостоверения. Девяти задержанным водителям грозит уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

В ГИБДД России по Красноярскому краю рассказали, что в ходе преследования им удалось задержать нетрезвого водителя. Так, в прошлую субботу в утренние часы автоинспекторы увидели затонированную Mazda, водитель которой пересек двойную сплошную на Железнодорожников и обогнал внедорожник, выехав на встречку.

Несмотря на требования инспекторов ДПС остановиться, водитель иномарки попытался скрыться. Во время погони злоумышленник неоднократно грубо нарушил ПДД, подвергнув опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Водителя удалось задержать на улице Ладо Кецховели. Им оказался 24-летний нетрезвый красноярец, у которого обнаружили 1,01 мг/л. В отношении красноярца составили протокол за езду в нетрезвом виде и 12 административных материалов, среди которых три проезда перекрестка на красный, шесть выездов на встречку, а также за непредоставление преимущества пешеходу и управление машиной с тонировкой на передних стеклах. Автомобилисту грозит крупный денежный штраф и лишение водительских прав минимум на 1,5 года.

Фото: © гибдд.рф

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Компания Н&M решила полностью уйти с российского рынка

Компания Н&M решила полностью уйти с российского рынка

18 Июля 2022 г.
Процесс закрытия магазинов начнётся с распродажи оставшихся товаров
Новости Красноярска: В Шушенском районе в ДТП серьезно пострадал 8-летний велосипедист

В Шушенском районе в ДТП серьезно пострадал 8-летний велосипедист

18 Июля 2022 г.
Школьник попал под колеса ВАЗа
Новости Красноярска: Сильные дожди с градом, грозы и ветер до 20 м/c ожидаются в Красноярском крае 19 июля

Сильные дожди с градом, грозы и ветер до 20 м/c ожидаются в Красноярском крае 19 июля

18 Июля 2022 г.
Местами град может быть очень крупным
Новости Красноярска: Бойцы трудового отряда главы города Красноярска пропололи 70 соток картофеля

Бойцы трудового отряда главы города Красноярска пропололи 70 соток картофеля

18 Июля 2022 г.
В прополке участвовали более 100 бойцов, командиров и бригадиров
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Новости Красноярска: В Красноярске более 20 тысяч человек посетили празднование Дня металлурга

В Красноярске более 20 тысяч человек посетили празднование Дня металлурга

18 Июля 2022 г.
Компания РУСАЛ организовала шоу «Музыка метALла»
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

16 Июля 2022 г.
В отношении молодого шофера "ВАЗа" составили несколько административных протоколов
Новости Красноярска: Жителям Красноярского края рассказали о пользе черной смородины

Жителям Красноярского края рассказали о пользе черной смородины

14 Июля 2022 г.
14 июля отмечается День смородины
Новости Красноярска: Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

16 Июля 2022 г.
В итоге "потеряшки" сами не вышли на связь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru