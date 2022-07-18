Два уроженца Красноярского края погибли на Украине

Двое военнослужащих из Красноярского края погибли во время спецоперации на Украине. Оба служили в разведке.

Первому было 30 лет. Кирилл Нагорных был уроженцем Лесосибирска и проходил службу в должности командира отделения разведки 3-й отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ. Имел государственные награды.

Он погиб 8 июля. Информация о гибели появилась в группе «ЧП Лесосибирск». У него остались жена и двое маленьких сыновей. Церемония прощания пройдёт 20 июля в ГДК "Магистраль" (Лесосибирск) с 10:00 до 14:00.

Второй погибший был уроженцем посёлка Козулька. Информация о смерти 23-летнего Алексея Сиксая появилась в паблике посёлка. Военную службу молодой человек проходил в разведке. Церемония прощания состоится 19 июля на улице Октябрьская, 47б. Начало - в 12:30.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков