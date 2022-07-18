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2 золотые медали и серебро заработали красноярцы на чемпионате России по стрельбе

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Красноярск
19:00 18 Июля 2022
спорт, стрельба, красноярск, в красноярском крае, медали, чемпионат, россия
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Спортсмены из Красноярского края завершили свое выступление в чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия и выиграли три медали. Железногорец Никита Манн завоевал золото, став чемпионом России в стрельбе из пистолета с расстояния 25 метров, выбив 572 очка.

2 золотые медали и серебро заработали красноярцы на чемпионате России по стрельбе

В стрельбе из малокалиберной винтовки лежа с 50 метров среди смешанных пар красноярцы Юлия и Сергей Кругловы оказались сильнейшими и выиграли золото. Кроме того, Анна Пельменева вместе с Никитой Манном заработали серебряные медали в стрельбе из пистолета с 25 метров среди смешанных пар. Спортсмены из Красноярского края уступили золото представителям из Санкт-Петербурга.

Фото: © kraysport.ru

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