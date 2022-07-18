В Красноярском крае в селе Галактионово заработал новый фельдшерско-акушерский пункт

Власти Красноярского края продолжают реализацию национального проекта «Здравоохранение». Так, в рамках нацпроекта в селе Галактионово был построен новый фельдшерско-акушерский пункт.

Как рассказали в правительстве Красноярского края, на создание медицинского учреждения было направлено порядка 6,5 млн рублей. Для фельдшерско-акушерского пункта было приобретено все необходимое оборудование, в том числе аппарат ЭКГ, пульсоксиметр и многое другое.

Отметим, что на базе ФАПа пациенты смогут пройти первый этап диспансеризации, вакцинироваться, получить помощь специалистов и т.д. Село Галактионово находится в 61 километре от Краснотуранского района. Планируется, что новое медучреждение будет обслуживать 314 местных жителей, из которых 50 являются несовершеннолетними.

Добавим, что в рамках реализации нацпроекта в Красноярском крае в текущем году запланировано строительство не менее 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы уже начали работать в Ачинском, Балахтинском, Идринском, а также в Краснотуранском районах.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости