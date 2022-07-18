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На благоустройство дворов в 2023 году в Красноярске потратят 121, 8 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
18:30 18 Июля 2022
благоустройство, красноярск
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В Красноярске завершился приём заявок на благоустройство дворов в 2023 году. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделят 121, 8 млн рублей. В этом году первичный отбор в администрациях районов прошли 96 заявок. Отметим, что в прошлом году активность проявили жильцы всего 87 домов.

«Обязательное условие участия в программе ‒ собственники также должны участвовать в финансировании. С их стороны должно быть оплачено от 2 % до 20 % работ. Такое условие вызывает у жителей большее чувство ответственности за благоустройство», — отметили в пресс-службе мэрии Красноярска.

В этом году заявки рассматриваются общественной комиссией по развитию городской среды. В неё входят депутаты, юристы, представители управляющих компаний и ТСЖ, строители, архитекторы и ветераны. Каждому двору присвоят баллы и чем больше он их наберёт, тем больше у него шансов попасть в программу. Окончательный список дворов, которые будут отремонтированы в 2023 году, будет сформирован к 1 августа.

Также появится резервный список. Дворы из него могут также претендовать на благоустройство при поступлении дополнительных средств из бюджета.

Напомним, что программа благоустройства дворов идёт с 2017 года. За это время удалось изменить 587 дворов.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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