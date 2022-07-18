В Красноярске более 20 тысяч человек посетили празднование Дня металлурга

Компания РУСАЛ организовала в Красноярске на острове Татышев шоу «Музыка метALла», посвящённое празднованию Дня металлурга. Мероприятие посетили более 20 тысяч человек.

Слова благодарности и пожеланий для металлургов прозвучали с большой сцены, установленной на площадке катка острова Татышев. Поздравление передал и основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Его зачитали со сцены.

Для организации безопасного доступа на мероприятия были задействованы дополнительные автобусы - шаттлы от острова Татышев до правого и левого берегов передвигались с интервалом в 15 минут с 18:00 до полуночи.

На площадке праздника работала фотозона, где можно было сделать памятные снимки. А корпоративные волонтёры РУСАЛа предлагали гостям праздника нанести на кожу переводные татуировки. Но главное действие происходило на сцене, с которой звучали тёплые слова для красноярских металлургов. С поздравлением обратился к публике Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

– Уважаемые металлурги и жители города, поздравляю всех с нашим профессиональным праздником — с Днем металлурга. Компания РУСАЛ и Красноярский алюминиевый завод дарят этот волшебный праздник. Отдыхайте и наслаждайтесь, с праздником! – обратился к красноярцам, пришедшим на праздник, Евгений Курьянов

Металлургов и жителей города поздравил и депутат Государственной Думы, Александр Дроздов:

–Дорогие земляки и уважаемые металлурги, очень приятно поздравлять вас сегодня с нашим профессиональным праздником. Нашим, потому что красноярцы, я уверен, считают День металлурга своим праздником. Потому что в Красноярском крае работают ведущие производства металлургии нашей страны, крупнейшие производства алюминиевые. И очень приятно сегодня поздравлять не только с Днем металлурга, но и с 90-летием алюминиевой отрасли в России. Ровно 90 лет назад был запущен первый алюминиевый завод в нашей стране. Металлурги являются основой промышленности нашей страны и основой бюджета Красноярского края, — сказал со сцены Александр Дроздов.

От городской власти слова поздравлений озвучил первый заместитель главы города Красноярска, Владислав Логинов:

– Я поздравляю с этим настоящим красноярским праздником. Красноярск — безусловно алюминиевая столица нашей страны. И здесь не только металлурги, но здесь все красноярцы, которые имеют к этой отрасли прямое отношение. Я всех поздравляю. Это большой праздник! – сказал Владислав Логинов.

Организаторы подготовили для гостей праздника насыщенную программу. Начался День металлурга с выступления Красноярского филармонического русского оркестра под управлением дирижёра Тимура Кабдушева. Они сыграли известные и любимые песни иностранной и российской музыкальной сцены.

Вторым на сцену вышел артист лейбла Black Star - певца Natan’а. Его лиричные композиции публика встречала россыпью светящихся фонариков и дружно танцевала под ритмичные песни.

Хедлайнером праздника стал Вячеслав Бутусов и «Орден Славы». Легенда русского рока выступил с самыми известными и любимыми хитами. Зрители подпевали хором песням, слова которых многие знают наизусть.

После выступления Вячеслава Бутусова и «Ордена Славы» сцена стала большим экраном, который воспроизвёл мультимедийное шоу. На светодиодные поверхности транслировали видеоряд с визуальным эффектом объёма - он рассказывал о производстве алюминия и его незаменимой роли в современном технологичном мире. Завершилось празднование Дня металлурга фейерверком.