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В Зеленогорске заработала ледовая арена «Сибирь»

Главная Общество
Красноярск
17:45 18 Июля 2022
в красноярском крае, спорт, ледовая, арена
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В Зеленогорске заработала ледовая арена «Сибирь». Крытый корт построили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В 2021 году на эти цели из краевого бюджета на развитие хоккея было выделен 41 млн рублей. Кроме того, в проект вложены средства благотворителей и крупных компаний.

«Наш корт уже работает с 15 июня, с 10 утра до 10 вечера! Проходит тренировочный процесс у детей, взрослых, ветеранов. Сейчас мы решаем с ближайшими территориями – Саянским и Уярским районами, городом Бородино вопрос о том, чтобы приезжали к нам заниматься. Будем проводить открытые первенства, хотим, чтобы доступность крытого корта с искусственным льдом была максимальной», – отметил директор спортивной школы «Юность» Виктор Дьяченко.

Спортивный объект заработал на полную мощность летом этого года. Так, в День города здесь состоялся матч между  красноярской командой «Енисейская Сибирь» и зеленогорскими «Ветеранами».

«Наши хоккеисты – ровесники этого города. И сыграть на таком великолепном льду – праздник для нас. Думаю, что каток будет востребован, лёд – это не только хоккей, кёрлинг или фигурное катание. Вот мы, например, отмечали 80-летие нашего товарища не за столом, а на льду. Ледовая арена – это новые огромные возможности для города, я рад за зеленогорцев», – отметил Сергей Пешков, основатель и капитан команды «Енисейская Сибирь 60+».   

В ближайших планах – благоустройство территории вокруг ледовой арены. В перспективе «Сибирь» должна стать не только центром притяжения для зеленогорцев, но и жителей других территорий.

Фото: © krskstate.ru

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