Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения Енисея в Минусинском районе

В Красноярском крае прокуратура инициировала проверку в связи с сообщениями средств массовой информации о загрязнении Енисея в Минусинском районе. По предварительным данным, МУП «Горводоканал» через три трубы сбрасывал сточные воды в Енисей в районе села Селиваниха.

В рамках проверки эксперты дадут оценку исполнения предприятием законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Также будет проведена проверка на соответствие сточных вод принятым нормативам и соблюдению порядка использования водного объекта.