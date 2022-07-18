В Енисей выпустят сибирского осетра

В Красноярске началась подготовка к выпуску в Енисей сибирского осетра. Как сообщается на сайте краевой администрации, в реку выпустят около 500 особей ценной породы рыб.

Выпуск пройдёт в два этапа. Вначале в естественную среду обитания выпустят уже подрощенных рыб, массой от 1,9 до 2, 3 кг. Транспортировать осетровых будут на грузовом автомобиле. Особи находятся в специальных контейнерах, за которыми пристально следят специалисты Минэкологии края и рыбнадзора. Вторым этапом выпустят мальков осетра. В этом году планируется выпустить около 100 тысяч особей. Вес малышей составит более 1 грамма, а длина 3-4 см.

«Транспортировка осетровых – это ответственный этап. На всём пути специалисты отслеживают все жизненно важные показатели – температуру, уровень воды и кислорода в ёмкостях. Не менее важным остаётся и выбор участка для выпуска рыбы. Водоём исследуется, учёные учитывают биологические, экологические и кормовые характеристики водного объекта», – отметил министр экологии рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Местом для выпуска станет Прутовское мелководье. Это особо охраняемая природная территория в Енисейском районе, где хозяйственная деятельность строго запрещена.

Выпуск осетра проводится в регионе с 2008 года и реализуется в рамках краевой программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». За всё время в Енисей выпустили более 3 млн мальков.

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