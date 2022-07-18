В Шушенском районе в ДТП серьезно пострадал 8-летний велосипедист

В Красноярском крае в Шушенском районе 8-летний мальчик получил тяжелые травмы в ДТП. Как сообщили в ГИБДД России по региону, все произошло днем, 16 июля, на улице Крупской в поселке Шушенское. Так, пострадавший школьник катался на велосипеде по обочине дороги и захотел переехать на другую сторону дороги. 8-летний велосипедист не убедился в безопасности своего маневра и выехал на проезжую часть, не заметив ВАЗ-2107.

Несмотря на попытки водителя экстренно затормозить, он не смог предотвратить наезда машины на несовершеннолетнего. В результате ребенка с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости