В Таежном с размахом отметили День металлурга

Самое яркое событие лета от компании РУСАЛ с лазерным шоу и фейерверком собрало беспрецедентное число гостей, в том числе из соседних поселков. Приехали даже жители Кодинска. С главной сцены праздника было зачитано обращение основателя компании Олега Дерипаска, поздравившего металлургов Таежного с профессиональным праздником.

Весь день в Таежном работали уличные кафе и детские аттракционы. А с 14.00 в новом парке «Мечта», построенном по программе «Территория РУСАЛа», началась большая программа семейного отдыха, подготовленная волонтерами БоАЗа.

«Техническое открытие парка состоялось 7 июля, а сегодня мы с радостью официально открываем парк для всех жителей поселка и Богучанского района большой программой, приуроченной к нашему профессиональному празднику – Дню металлурга», - отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев.

Гости праздника с удовольствием участвовали в веселых конкурсах, мастер-классе по изготовлению поделок из фольги, спортивных состязаниях. «Особым спросом у детей пользовался аквагрим, мыльные пузыри и батуты. Взрослые с радостью проводили время на фотозоне с крыльями РУСАЛа и на интерактивных площадках, в том числе на силовых», - рассказал Максим Чепурин, работавший волонтером на спортивных тренажерах.

Ярким завершением дневной программы в парке «Мечта» стал праздничный концерт с участием лучших богучанских и таежнинских артистов. «Спасибо за праздник, нам очень понравилось, много интересных локаций, - поделилась впечатлением жительница Таежного Ольга, - дочка в полном восторге: аквагрим сделала, в веселых стартах поучаствовала, приз получила, натанцевалась. Уходить не хочет».

Продолжились празднования грандиозным вечерним концертом, собравшим на площади у Дворца культуры тысячи зрителей. В концертной программе приняли участие лучшие творческие коллективы района: группа Мalina, шоу балет PROдвижение, виртуозная скрипачка Ульяна Багунц. На площади яблоку негде было упасть – зрители активно подпевали и даже плясали под зажигательные номера.

«Я хочу поблагодарить компанию РУСАЛ за такой действительно масштабный, замечательный праздник - подарок всем жителям Богучанского района, - обращаясь с приветственным словом к собравшимся подчеркнул глава Богучанского района Алексей Медведев. Также поздравили всех металлургов и жителей Таежного с праздником директор технического департамента Алюминиевого дивизиона Андрей Жалнерчик и глава Таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров.

Повысила градус настроения зрителей красноярская кавер-группа «Эйфория». А шоу барабанщиков ZANOZZZA (также из краевого центра) произвело настоящий фурор и вызвало бурные овации. Звездной гостьей программы стала ANIVAR. Завершило праздник незабываемое красочное мультимедийное шоу и фейерверк.