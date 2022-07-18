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Сильные дожди с градом, грозы и ветер до 20 м/c ожидаются в Красноярском крае 19 июля

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Красноярск
16:30 18 Июля 2022
погода, синоптики, в красноярском крае
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В Красноярском крае во вторник, 19 июля, синоптики ожидают серьезное ухудшение погодных условий на некоторых территориях.

Согласно прогнозам метеорологов, жителей южных и центральных районов ждут осадки в виде сильных дождей и грозами. Более того специалисты прогнозируют выпадение града, местами крупного.

Скорость ветра может достигать 20 метров в секунду. Шквалистый ветер ожидается в дневное время на юге Таймыра. Утром в Эвенкии будет туман, днем возможны сильные дожди с грозами.   

Фото: Никита Алексеев

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