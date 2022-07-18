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Компания Н&M решила полностью уйти с российского рынка

Главная Общество
Красноярск
17:00 18 Июля 2022
красноярск, магазины, закрытие
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Компания Н&M решила полностью закрыть бизнес в России. Заявление об этом появилось на официальном сайте сети магазинов. Н&M работает на территории страны 2009 года, однако сейчас, из-за сложной мировой обстановки, руководство компании считает невозможным продолжать бизнес в РФ.

«Сейчас основное внимание уделяется обеспечению свертывания операций и максимально возможной поддержке всех заинтересованных коллег в ближайшие месяцы», — отмечают представители Н&M.

Сообщается, что процесс закрытия начнётся с распродажи оставшихся товаров.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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