Компания Н&M решила полностью уйти с российского рынка

Компания Н&M решила полностью закрыть бизнес в России. Заявление об этом появилось на официальном сайте сети магазинов. Н&M работает на территории страны 2009 года, однако сейчас, из-за сложной мировой обстановки, руководство компании считает невозможным продолжать бизнес в РФ.

«Сейчас основное внимание уделяется обеспечению свертывания операций и максимально возможной поддержке всех заинтересованных коллег в ближайшие месяцы», — отмечают представители Н&M.

Сообщается, что процесс закрытия начнётся с распродажи оставшихся товаров.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович