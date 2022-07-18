В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае благодаря своевременным действиям инспекторов ГИБДД 59-летняя женщине получила необходимую помощь врачей.

В ГУ МВД России по региону заявили, что ночью на 18 км автомобильной дороги «Красноярск – Енисейск» к дорожным полицейским обратилась женщина-водитель. Она рассказала, что в салоне машины находится ее мама, которой необходима помощь врачей. Как выяснилось, женщине недавно была проведена операция на щитовидной железе и во время возвращения с дачного участка домой ей стало трудно дышать.

Старший лейтенант Андрей Селиванов и лейтенант Алексей Новицкий пересадили женщину в патрульную машину, доставив ее до больницы. 59-летняя женщина получила своевременную помощь медиков и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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