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Полиция установила личность красноярца, угрожавшего псу и хозяину на Петра Подзолкова

Главная Общество
Красноярск
13:00 18 Июля 2022
конфликты, красноярск, полиция, чп, оружие
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В Красноярске на минувших выходных во дворе дома на улице Петра Подзолкова произошел конфликт. В соцсетях появилась запись, на которой видно, как неизвестный направляет на мужчину и собаку предмет, который похож на пистолет.

В ГУ МВД России по краю рассказали, что в ходе конфликта никто не пострадал. Участковый уже выяснил личность зачинщика конфликта. В скором времени он будет опрошен. После тщательного разбирательства его действиям будет дана правовая оценка и принято решение в установленном законом порядке.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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