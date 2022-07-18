Полиция установила личность красноярца, угрожавшего псу и хозяину на Петра Подзолкова

В Красноярске на минувших выходных во дворе дома на улице Петра Подзолкова произошел конфликт. В соцсетях появилась запись, на которой видно, как неизвестный направляет на мужчину и собаку предмет, который похож на пистолет.

В ГУ МВД России по краю рассказали, что в ходе конфликта никто не пострадал. Участковый уже выяснил личность зачинщика конфликта. В скором времени он будет опрошен. После тщательного разбирательства его действиям будет дана правовая оценка и принято решение в установленном законом порядке.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости