Регбисты «Енисея-СТМ-2007» стали сильнейшими в России

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» стал победителем всероссийских соревнований среди игроков до 16 лет. Команда из регбистов 2007 года рождения выиграла золото состязаний, завершившихся в Зеленограде.

В группе красноярцы с разгромным счетом переиграли сборную Дагестана – 116:0, а также игроков из Республики Крым – 114:0. Также регбисты клуба из Красноярска уверенно обыграли сборную Московской области – 57:7. В финале регбисты «Енисея-СТМ» встретились со сборной Санкт-Петербурга, которую обыграли со счетом 34:5. Отметим, что бронзу завоевали игроки «Красного Яра».

Фото: © vk.com/enisei_stm