Главе поселка Березовка предъявили обвинение за превышение полномочий при распоряжении землей

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в связи с отчуждением должностными лицами администрации пос. Березовка двух земельных участков. В ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия заявили, что главе поселка предъявили обвинение в двух эпизодах преступлений по ст. «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Следователи считают, что в 2017 году злоумышленник, занимавший должность главы Березовки, незаконно заключил два договора купли-продажи земельных участков. В результате местный житель получил в собственность два участка по заниженной цене. Впоследствии собственник продал и подарил землю третьим лицам. Незаконными действиями был нанесен ущерб более чем на 5 млн рублей.

Добавим, что злоумышленник не признал своей вины в преступлениях. На данный момент материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будут направлены в суд.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости