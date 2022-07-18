Красноярск включили в топ-10 городов России по цифровизации

Красноярск был включен в десятку лучших городов России по цифровизации. Рейтинг был составлен по итогам минувшего года. Как сообщили в краевом правительстве, официальная церемония награждения состоялась в Мурманске в рамках Всероссийского форума «Умный город: Новые вызовы». Удостоены наград были города, которым удалось получить высокие показатели Индекса цифровизации «IQ городов» в прошлом году.

Отметим, что Красноярск был включен в десятку лучших среди городов, в которых проживает более миллиона человек. Награду в виде кубка вручили министру цифрового развития Красноярского края Николаю Распопину.

Индекс рассчитывается отдельно для 4 категорий городов, которые делятся по количеству горожан. Задачей индекса является оценка того, как эффективно города России осуществляют цифровую трансформацию горхозяйства. В списке насчитывается свыше 200 городов, которые оценивали по 47 показателям в десяти направлениях.

Кроме того, в рамках церемонии состоялось вручение благодарственных писем от Минстроя РФ волонтерам, которые оказывали помощь при проведении голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Из Красноярского писем удостоились 6 человек.

Фото: Никита Алексеев