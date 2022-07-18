В Красноярском крае приставы убедили компанию по аренде транспорта оплатить 65 штрафов

В Красноярском крае судебные приставы арестовали автомобиль Volkswagen Polo, чтобы заставить фирму-владельца заплатить 65 штрафов. Как рассказали в пресс-службе ФССП, компания занималась сдачей автомобилей в аренду. Её клиенты неоднократно нарушали правила дорожного движения и накопили штрафов на сумму более 63 тысяч рублей.

Чтобы принудить фирму к погашению долгов, судебные приставы наложили арест на один из автомобилей и предупредили фирму о том, что если долг не будет погашен в полном объёме, то машину отправят на продажу. В итоге все штрафы были погашены в срок, предназначенный для добровольной оплаты.

Всего за 6 месяцев 2022 года судебные приставы взыскали с должников больше 160 миллионов рублей и наложили 476 арестов на имущество.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов