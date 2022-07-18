Жителю Красноярского края за незаконную добычу косули грозит до 2 лет тюрьмы

В Красноярском крае в Саянском районе был задержан, которого заподозрили в незаконной охоте. В ГУ МВД России по региону рассказали, что стражи правопорядка получили оперативные сведения о возможном правонарушении и в рамках их отработки остановили транспортное средство.

В ходе осмотра салона автомобиля правоохранители заметили две туши косули, а также огнестрельное оружие. Туши убитого животного и оружие были изъяты. Незаконные действия мужчины нанесли материальный ущерб на сумму в 80 000 рублей. Впоследствии злоумышленник полностью признался в содеянном. В отношении жителя Красноярского края завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости