В селе Овсянка обсудили создание национального центра писателя Виктора Астафьева

К 2024 году в селе Овсянка построят Национальный центр писателя В.П. Астафьева. По задумке общая площадь здания составит больше 2 тыс. кв. метров. Здесь будут проходить выставки, а также проводить свой досуг и отдых посетителей комплекса. Сейчас идёт разработка проектной документации на строительство.

«Следующий год будет посвящён основному этапу строительства, и благоустройству улиц и прочим сопутствующим работам. Готовится мастер-план по развитию села Овсянка, который предусматривает те объекты, которые появятся в ближайших два года. Мы надеемся, что со временем здесь будут появляться и сервисы со стороны бизнеса, а наша задача создать возможности для комфортного передвижения, навигации и безопасности. Наша задача – не потерять эту динамику и сделать так, чтобы 1 мая 2024 года национальный центр открыл свои двери», – отметила заместитель руководителя администрации Губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

Напомним, масштабный проект развития мемориального комплекса Виктора Астафьева и родины писателя – села Овсянка, – реализуется по инициативе главы края Александра Усса. Он приурочен к 100-летию со дня рождения писателя, юбилей которого отметят 1 мая 2024 года.

«Мы понимаем, что после окончания строительства необходимо время для того, чтобы развернуть в этом центре экспозиции, чтобы у первых посетителей складывалось впечатление, что центр здесь был всегда. Проект экспозиции уже разработан Краеведческим музеем, есть полное понимание, где будут стоять экспонаты, и где будет располагаться мемориальный кабинет Виктора Петровича, где можно увидеть, как жил и работал писатель», – сказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Также благоустройство затронет и саму Овсянку. Для большей доступности построят новый остановочный пункт железной дороги, совмещённый с автобусной остановкой, автомобильные парковки и новая береговая инфраструктура на берегу Енисея.

Для координации работы по реализации комплексного проекта создана рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной власти региона, администрации Дивногорска, проектных организаций, красноярского филиала ОАО «РЖД» и организаций сферы культуры.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru