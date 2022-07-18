В центре Кемерова выставил продают здание за 590 млн рублей

В Кемерове продают одно из культовых зданий города. Судя по публикации, речь идёт о здании на Октябрьском проспекте. Оно известно тем, что внутри находится множество арендаторов-долгожителей, типография, редакция и популярное арт-пространство под открытом небом.

Общая площадь здания – 22 854,3 кв. метра, а площадь всего земельного участка – 25 100 кв. метров. Отмечается, что все помещения сданы в аренду на постоянной основе.

«Район максимальной деловой и торговой активности, высокий пешеходный и автомобильный трафик. Отличная транспортная доступность», — пишет продавец.

По словам владельца, рядом находятся крупные жилые микрорайоны и торговые центры. За весь участок с помещением он просит 590 млн рублей.

Фото: © Avito.ru / vse42.ru