Красноярская юристка пообещала освободить осужденного из колонии за 550 тысяч рублей

В Красноярске перед судом предстанет 44-летняя женщина, работающая юристом. Красноярка обвиняется в мошенничестве. Она пообещала оказать помощь в освобождении осужденного из колонии за 550 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по краю, все началось с того, что к злоумышленнице обратилась жена осужденного мужчины, которого приговорили к 20 годам тюрьмы. Женщина попросила сократить срок лишения свободы ее супруга. Юрист, зная, что не может оказать помощь клиентке, дала согласие. Обвиняемая заявила женщине, что у нее есть знакомые в органах системы исполнения наказания, которые помогут за денежное вознаграждение.

Супруга осужденного сначала перевела злоумышленнице 250 тысяч рублей, а потом еще 150 тысяч рублей. Злоумышленница взяла деньги, однако помощь не оказала и потратила деньги. Затем юрист начала переписку с матерью заключенного и сказала, что для решения вопроса необходимо еще 150 тысяч рублей. Женщина, в свою очередь, обратилась к сотрудникам УФСБ по краю. В результате юрист была задержана.

По факту произошедшего в отношении юриста возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до 5 лет тюрьмы. Добавим, что красноярка в ходе следствия полностью возместила материальный ущерб.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости