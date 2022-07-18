3 туристок эвакуировали спасатели с «Красноярских Столбов» в минувшее воскресенье

В Красноярске в прошедшее воскресенье, 17 июля, спасателям пришлось трижды выезжать в национальный парк «Красноярские Столбы». Специалисты за день эвакуировали трех туристок. Так, в утренние часы около Первого Столба травмировала ноги 76-летняя женщина. Пенсионерка не могла самостоятельно передвигаться, поэтому ее эвакуировали до экскурсионного автобуса.

После этого, в дневное время у Второго Столба 15-летняя девочка-подросток травмировала голову и руки. Несовершеннолетнюю доставили до поста спасателей и передали врачам.

Также спасателям пришлось вечером эвакуировать 29-летнюю девушку, которая не могла спуститься с Первого Столба. Туристку сняли со скалы при помощи альпинистского снаряжения.

Фото: © t.me/krasgochs