Омский биатлонист погиб в авиакатастрофе на Камчатке

Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб в авиакатастрофе на Камчатке. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в субботу Вертолёт Robinson, предположительно, выполнял экскурсионный полёт в районе вулканического массива Большой Семячик. На борту было двое пассажиров, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Выживших нет.

Игорь Малиновский – пять раз выигрывал чемпионат мира среди юниоров. В 2021 году он объявил о завершении спортивной карьеры, окончил ОЛТУГу и прошёл лётную практику. Глава Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.

«Погиб омский спортсмен — биатлонист Игорь Малиновский. К сожалению, самые страшные опасения подтвердились. Невосполнимую утрату понёс российский спорт. Игорь приехал в наш город и поступил в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации. Заниматься лыжным спортом и биатлоном он начал ещё в своём родном селе Мильково, но серьёзно увлёкся этим видом спорта в Омске», – сказал губернатор.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Фото: © Telegram-канал Александра Буркова