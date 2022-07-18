Клиенты компании “РостТех” сохраняют деревья

Компания “РостТех” рекомендует абонентам получать квитанции за услугу “обращение с ТКО” по электронной почте.

Выбор платежных документов в цифровом формате – это современно, надежно и экологично. Электронная квитанция полностью заменяет бумажную, при этом обладает преимуществами:

доступна на любом устройстве, имеющем доступ к сети Интернет;

позволяет контролировать состояние лицевого счета, где бы вы ни находились;

исключает возможность потери или разглашения персональных данных абонента;

доступна на несколько дней раньше бумажной, так как не зависит от процессов печати и доставки;

“Многие потребители уже охотно переходят на новую систему доставки квитанций. Электронная квитанция — это не только удобно, ведь ваша квитанция всегда под рукой, но и вносит вклад в сохранение природы” - рассказывают в компании.

Согласно расчётам, ежегодно 4,9 тыс. человек, получающие хотя бы одну онлайн-квитанцию в месяц, спасают от вырубки 12 деревьев.

Сохранять леса и не копить бумажные квитанции может каждый из абонентов. Для этого подключите электронную квитанцию любым из предложенных способов: 1. В личном кабинете на сайте компании “РостТех”

2. В любом расчетно-кассовом центре компании.

Напомним, оплачивать услугу “обращение с ТКО” необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Для получения консультации Вы можете позвонить региональному оператору “РостТех” по номеру телефона + 7 (391) 219-05-05.