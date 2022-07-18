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Пасмурная и дождливая погода будет в Красноярске на новой рабочей неделе

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Красноярск
10:40 18 Июля 2022
погода, непогода, дождь, красноярск
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Практически на протяжении всей предстоящей недели жителей Красноярска ждет пасмурная погода и дожди. Во вторник, 19 июля, ночью будет +11°C, днем – около +18°C. На протяжении всего дня ожидаются дожди. В среду в ночное время на столбике термометра будет +13°C и дождь. В дневное время в городе будет +22°C и небольшой дождь.

В четверг, 21 июля, ночью будет +11°C, днем до +23°C. Будет облачно с прояснениями, при этом возможен небольшой дождь. В пятницу в ночные часы будет +12°C, днем на столбике термометра будет +24°C. Синоптики ожидают облачную погоду и дожди. На выходных ожидается потепление до +24°C…+26°C. Ночью будет +14°C. В субботу в течение дня ожидается дождь, а в воскресенье будет без осадков.

Фото: Никита Алексеев

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