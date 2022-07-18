Жители Красноярска жалуются на обман в интернет-аптеках

Жители Красноярского края жалуются на обманы в интернет-аптеках. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«Например, по такой схеме житель Красноярска лишился 13000 рублей. На одном из сайтов он приобрёл лекарство для лечения суставов значительно дешевле обычной стоимости», – рассказывает Дмитрий Горяев.

За последнее время в Роспотребнадзор поступило несколько таких жалоб. Чаще всего продавцы торопят покупателя оплатить покупку в полном объёме, чтобы обеспечить более быструю доставку. Деньги перечисляются на счёт неизвестного физического лица, которые вскоре перестаёт выходить на связь. А ещё через некоторое время закрываются и сами аптеки.

Дмитрий Горяев советует всем, кто столкнулся с аферистами, обратится в правоохранительные органы.

«Вернуть деньги можно в судебном порядке, установив, кому они перечислены», – отметил он.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский