Более 20 красноярских водителей заплатят штраф за непристегнутый ремень безопасности

В Красноярске на минувшей неделе состоялся рейд «Ремень безопасности». Дорожные полицейские проверили, как автомобилисты соблюдают одно из основных правил рядом с одним из наиболее оживленных перекрестков в Советском районе.

В ходе профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности более 20 автовладельцев. Теперь им предстоит выплатить штраф на сумму в 1 тысячу рублей.

В ГИБДД по краю отметили, что большая часть нарушителей оправдывались и говорили о том, что забыли пристегнуться или говорили о непродолжительности поездки, в которой можно не пристегиваться. Кроме того, автоинспекторы пресекли небезопасную перевозку 7-летнего мальчика, ехавшего с мамой на переднем сиденье и не пристегнутого в детском автокресле.

Фото: © гибдд.рф