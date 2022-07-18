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Более 20 красноярских водителей заплатят штраф за непристегнутый ремень безопасности

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Красноярск
10:25 18 Июля 2022
водитель, гибдд, пдд, нарушения, красноярск, штрафы
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В Красноярске на минувшей неделе состоялся рейд «Ремень безопасности». Дорожные полицейские проверили, как автомобилисты соблюдают одно из основных правил рядом с одним из наиболее оживленных перекрестков в Советском районе.

В ходе профилактического мероприятия инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности более 20 автовладельцев. Теперь им предстоит выплатить штраф на сумму в 1 тысячу рублей.

В ГИБДД по краю отметили, что большая часть нарушителей оправдывались и говорили о том, что забыли пристегнуться или говорили о непродолжительности поездки, в которой можно не пристегиваться. Кроме того, автоинспекторы пресекли небезопасную перевозку 7-летнего мальчика, ехавшего с мамой на переднем сиденье и не пристегнутого в детском автокресле.

Фото: © гибдд.рф

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