Три красноярки вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис – 2022»

Три жительницы Красноярска оказались в полуфинале конкурса «Мисс Офис – 2022». Как рассказали в социальных сетях конкурса, среди полуфиналисток оказались:

Ирина Жукова, которая является экспертом отдела развития ипотечного бизнеса;

Тамара Олейникова, являющаяся ведущим специалистом отдела патриотического воспитания, мобилизационной и организационной работы в Агентстве молодежной политики края;

Елена Рихтер работает специалистом по охране труда и пожарной безопасности одного из магазинов крупной торговой сети.

Фото: © vk.com/missoffice