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Красноярец Никита Зонь выиграл всероссийский турнир по боксу

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Красноярск
09:45 18 Июля 2022
спорт, бокс, медали, красноярск, в красноярском крае
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Сборная Красноярского края приняла участие во всероссийском турнире по боксу, приуроченному памяти Маршала СССР Леонида Говорова. В турнире, который прошел в Кирове, приняли участие более сотни спортсменов из 20 российских регионов.

Одним из участников состязаний стал красноярец Никита Зонь, выступающий в весе 80 кг. В своей весовой категории он стал сильнейшим боксером России. Кроме того, еще одну медаль завоевал красноярец Евгений Иванов. Представитель сборной Красноярского края выиграл бронзу в весе 86 кг. Добавим, что сборная края оказалась на пятом командном месте, собрав две медали.

Фото: © kraysport.ru

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